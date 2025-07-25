Ставропольский край подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ

Невинномысск пережил самую массированную атаку беспилотников за всю историю Ставропольского края. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, с 2:30 до 6:00 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 вражеских дронов, не допустив жертв и разрушений на земле.

Глава Ставропольского края призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Владимиров пообещал оперативно освещать информацию, связанную с инцидентом.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Все чаще киевский режим начал запускать дроны вглубь российской территории. Этот инцидент стал показательным примером слаженной работы систем ПВО России и оперативного реагирования городских служб.

Ранее в РЖД сообщили о гибели двух сотрудниц при атаке БПЛА в Сочи.