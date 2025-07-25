Ставропольский край подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ
Губернатор Владимиров заявил о самой массированной атаке дронов на Ставрополье
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Невинномысск пережил самую массированную атаку беспилотников за всю историю Ставропольского края. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, с 2:30 до 6:00 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 вражеских дронов, не допустив жертв и разрушений на земле.
Глава Ставропольского края призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Владимиров пообещал оперативно освещать информацию, связанную с инцидентом.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Все чаще киевский режим начал запускать дроны вглубь российской территории. Этот инцидент стал показательным примером слаженной работы систем ПВО России и оперативного реагирования городских служб.
Ранее в РЖД сообщили о гибели двух сотрудниц при атаке БПЛА в Сочи.