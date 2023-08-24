Обломок самолета Пригожина нашли в двух километрах от места его крушения

Место, где найден обломок, оцепила полиция. Возле него находятся сотрудники спецслужб и стоят машины с мигалками. Об этом сообщили РИА Новости. Всех, кто передвигается по дороге, останавливают и спрашивают о цели передвижения.

Точно так же перекрыты и подъезды к одноименному селу, которое расположено в трех километрах от поселка. Экстренные службы сообщили журналистам, что на данный момент найдены тела восьми человек из тех, кто находился на борту. По официальным спискам, там должно было быть 10 человек.