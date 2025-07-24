Обнаружено место падения пропавшего в Приамурье пассажирского самолета Ан-24

В Амурской области удалось обнаружить пропавший самолет Ан-24, который выполнял рейс с пассажирами на борту. Об этом сообщил телеграм-канал ТАСС, он привел заявление представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К тому месту, где воздушное судно пропало со связи с диспетчерами, была направлена мобильная поисковая бригада. Вдобавок к этому к месту предполагаемого крушения отправили два вертолета с медиками. В итоге пассажирский самолет найден, он находится на земле и горит. Спасатели увидели с воздуха его горящий фюзеляж.

По имеющимся данным, обломки самолета обнаружены рядом с населенным пунктом Курьян, это в 15 км от Тынды. Спасатели уже почти добрались до места крушения. В это же время в больнице Тынды готовятся принимать пострадавших.

Ранее уже сообщалось, что самолет Ан-24 пропал со связи в 15 км от Тынды, куда он летел, выполняя рейс из Хабаровска с промежуточной посадкой в Благовещенске. На его борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей. Вдобавок к ним в самолете было шесть членов экипажа.