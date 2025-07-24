Власти Приамурья уточнили число пассажиров на борту пропавшего со связи Ан-24

На борту воздушного судна Ан-24, которое пропало в Амурской области во время выполнения рейса из Хабаровска в Тынду, находилось 49 человек, среди них шесть человек экипажа. Об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ.

Микроблог сослался на заявление, сделанное губернатором Приамурья Василием Орловым. По его словам, на борту Ан-24, который пропал со связи при подлете к Тынде, находились 43 пассажира, среди них пять детей. Еще шесть человек составляли экипаж самолета.

По некоторым данным, самолет исчез в 15 км от Тынды. До своего ухода со связи члены экипажа не подавали в эфир никаких сигналов бедствия и не сообщали о каких-либо проблемах.

Ранее сообщалось, что воздушное судно, на борту которого находились российские военнослужащие, освобожденные из плена Вооруженных сил Украины, совершило посадку в Московской области. Об этом стало известно в четверг, 24 июля. Затем появилось видео, которое засняло момент прибытия бойцов в Россию.