Известное американское СМИ The New York Times сообщило о новой фазе контрнаступления украинской армии, определив ее главной и решающей. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, является ли данное утверждение правдой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, логично задать вопрос – где было начало контрнаступления.

Эксперт добавил, что все подобные заявления связаны с тем, что на Запорожское направление по совету Североатлантического альянса нагнали огромное число личного состава.

Баранец отметил, что, скорее всего, главный удар направят на стык административных границ Запорожской области и ДНР.

Он уточнил, что такое положение дел актуально и для российской армии, которая в результате нанесет серьезное поражение противнику и займет еще Николаевскую и Одесскую области.

Эксперт подчеркнул, что в ближайшие три месяца России нужна «Сталинградская битва» на Донбассе, после чего ВСУ будут поставлены на колени.