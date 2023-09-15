Обозреватель Васильев считает, что украинские военные садят самолеты на автострады
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По словам политического обозревателя Алексея Васильева, украинские военные садят свои самолеты на автострады, а не на аэродромы. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что натовские системы электронной разведки мешают нанести российской армии удар по аэродрому в Староконстантинове.
По мнению эксперта, подготовкой автострад с ровным участком дороги для ВСУ занимаются сотрудники местных Госавтоинспекций.