Обозреватель Washington Post: Украине пора искать способы заморозить конфликт
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На Украине сомневаются, что смогут пережить затяжной конфликт, поэтому киевским властям следует начать поиск способов его заморозки, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
Журналист побывал в четырехдневной поездке на Украине. Его собеседники признавали, что не могут сражаться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу. И сейчас украинцы гораздо более склонны к прекращению войны, чем год назад.
На настроение украинцев повлиял крах надежд на то, что начавшееся летом контрнаступление завершится решительным прорывом.
«Если Украина всерьез сомневается, что сумеет выжить в битве, которая может продлиться много лет, то ей следует задуматься о способах заморозки конфликта на своих условиях, получив в рамках сделки гарантии безопасности со стороны США», – заключает Игнатиус.