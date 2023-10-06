Обозреватель Washington Post: Украине пора искать способы заморозить конфликт

Безопасность

Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]

На Украине сомневаются, что смогут пережить затяжной конфликт, поэтому киевским властям следует начать поиск способов его заморозки, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Журналист побывал в четырехдневной поездке на Украине. Его собеседники признавали, что не могут сражаться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу. И сейчас украинцы гораздо более склонны к прекращению войны, чем год назад.

На настроение украинцев повлиял крах надежд на то, что начавшееся летом контрнаступление завершится решительным прорывом.

«Если Украина всерьез сомневается, что сумеет выжить в битве, которая может продлиться много лет, то ей следует задуматься о способах заморозки конфликта на своих условиях, получив в рамках сделки гарантии безопасности со стороны США», – заключает Игнатиус.

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