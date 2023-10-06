Обозреватель Washington Post: Украине пора искать способы заморозить конфликт

Журналист побывал в четырехдневной поездке на Украине. Его собеседники признавали, что не могут сражаться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу. И сейчас украинцы гораздо более склонны к прекращению войны, чем год назад.

На настроение украинцев повлиял крах надежд на то, что начавшееся летом контрнаступление завершится решительным прорывом.