Обрушение кровли произошло при пожаре на складе в Подмосковье
Фото: [t.me/mchs_official]
В подмосковном поселке Родники тушат крупный пожар на сладе со стройматериалами.
Как сообщила пресс-служба МЧС России, в ходе ликвидации возгорания произошло обрушение кровли.
Пожар начался сегодня утром. Огонь распространился на площади семьсот квадратных метров, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают спасатели. Специалисты продолжают тушить возгорание.