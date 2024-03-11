Обрушение кровли произошло при пожаре на складе в Подмосковье

В подмосковном поселке Родники тушат крупный пожар на сладе со стройматериалами.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, в ходе ликвидации возгорания произошло обрушение кровли.

Пожар начался сегодня утром. Огонь распространился на площади семьсот квадратных метров, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают спасатели. Специалисты продолжают тушить возгорание.