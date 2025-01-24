Российские части сумели дойти до середины села Новоандреевка и закрепиться в центре этого населенного пункта. Об этом рассказал Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Рогова, подразделениям российской армии удалось добиться продвижения на северо-западе от города Курахово, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Они дошли до середины населенного пункта Новоандреевка.

«Наши воины зашли в село и быстро продвинулись к его центру, закрепившись там. Половина села уже освобождена», — указал он.

Ранее пресса сообщила, что Украина и Россия провели между собой обмен телами погибших военнослужащих. Украинская сторона получила 757 тел своих солдат, она ответно выдала РФ 47 убитых военных. Это говорит о разнице потерь в зоне СВО двух противоборствующих армий.