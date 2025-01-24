Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих

В Россию вернули 47 тел погибших российский военнослужащих, а Украина получила 757 тел своих солдат. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев.

По данным украинского координационного штаба по вопросам военнопленных, с Донецкого направления Киев получил 451 солдата, с Запорожского — 137 военных, с Угледарского — 51 военного, Артемовского (Бахмутовского) — 71 военного, Луганского — 71 военного. Из российских моргов было доставлено 34 тела.

Обмен телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом последний раз произошел в декабре 2024 года. Тогда Украина получила 503 тела своих солдат, а Россия — 42.

Другой обмен состоялся в ноябре 2024 года. Тогда Россия передала 502 тела военнослужащих, а Украина — 52.

Обмены между сторонами конфликтов могут происходить прямо или через посредников, а также являться массовым. Информацию о том, каким именно способом произошел обмен телами между РФ и Украиной, ни одна сторона не предоставила.

Специальная военная операция (СВО) на Украине длится с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям относятся денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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