«Общественное» сообщило и двух сериях взрывов в Киеве, в городе ревет воздушная тревога

Две серии взрывов с небольшим перерывом во времени прогремели в Киеве в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом передает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на жителей столицы Украины.

Также сообщается, что в настоящее время в Киеве объявлена воздушная тревога.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в опубликованном в в 3.10 мск сообщении телеканала в соцсетях.

Спустя семь минут журналисты телеканала также проинформировали о повторных взрывах в украинской столице.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.