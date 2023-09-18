Обстрел Новой Каховки украинской артиллерией лишил электричества сразу восемь населенных пунктов

Снаряды прилетели с украинской стороны сегодня утром. Это привело к аварийному отключению от электроснабжения целого ряда населенных пунктов.

Об этом сообщила Новокаховская городская администрация в своем микроблоге. По ее утверждению, один из снарядов попал в подвал дома и перебил водопроводную трубу. За счет этого пришлось ограничить кое-где водоснабжение. Появились проблемы и с электроснабжением.

«Были аварийно отключены от электроснабжения села Райское, Тополевка, Масловка, Обрывка, Новые Лагери, Песчаное, Корсунка, поселок Днепряны», - указали местные власти.

Экстренным службам уже удалось исправить большинство неполадок. В 6 населенных пунктов возобновили подачу электричества. Обесточенными сейчас являются только два из них, Тополевка и Райское.