Обстрел с украинской стороны обесточил тысячи домовладений в Белгородской области

Безопасность
© Павел Лисицын/РИА Новости

Фото: [© Павел Лисицын/РИА Новости]

Под удар ВСУ попал Краснояружский район, где оказались повреждены линии энергоснабжения.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он сделал запись о данном происшествии в одной из социальных сетей.

«Ночью в результате обстрелов повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тыс. домохозяйств», - написал он.

По его утверждению, сегодня с самого утра начнутся восстановительные работы. Их должны провести в самый кратчайший срок.

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