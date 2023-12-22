Обстрел с украинской стороны обесточил тысячи домовладений в Белгородской области
Фото: [© Павел Лисицын/РИА Новости]
Под удар ВСУ попал Краснояружский район, где оказались повреждены линии энергоснабжения.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он сделал запись о данном происшествии в одной из социальных сетей.
«Ночью в результате обстрелов повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тыс. домохозяйств», - написал он.
По его утверждению, сегодня с самого утра начнутся восстановительные работы. Их должны провести в самый кратчайший срок.