Обстрел с украинской стороны привел к пожару на нефтебазе в ДНР

Реактивные системы залпового огня, принадлежащие Украине, обстреляли два города в Донецкой народной республике, Шахтерск и Константиновку. Одна из ракет взорвалась на территории нефтяного объекта.

ЧП произошло сегодня, 28 июля. Пожар, который вспыхнул на территории нефтебазы, сейчас тушат представители экстренных служб.

«В результате ракетного удара произошло возгорание», - сообщил в своем микроблоге Александр Шатов, глава администрации Шахтерска.

Он подчеркнул, что на данный момент, по его сведениям, никто не пострадал ни от обстрела, ни от пламени.