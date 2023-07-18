Обстрел села в Курской области с украинской стороны привел к пожару
Фото: [© Таисия Лисковец/РИА Новости]
Артиллерийскому удару подверглось село Елизаветовка, которое находится в Глушковском районе.
Один из снарядов разорвался на машинно-тракторном дворе организации «Победа» и вызвал пожар. А всего на территории деревни взорвались 4 боеприпаса.
«В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание», - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем микроблоге.
Пожар, по его утверждению, был очень быстро потушен. Еще два строения получили повреждения. Глава региона пообещал, что власти помогут восстановить все жилье, которому был нанесен ущерб.