Обстрел села в Курской области с украинской стороны привел к пожару

Один из снарядов разорвался на машинно-тракторном дворе организации «Победа» и вызвал пожар. А всего на территории деревни взорвались 4 боеприпаса.

«В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание», - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем микроблоге.

Пожар, по его утверждению, был очень быстро потушен. Еще два строения получили повреждения. Глава региона пообещал, что власти помогут восстановить все жилье, которому был нанесен ущерб.