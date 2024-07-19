Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии строгого режима для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили журналистам в Свердловском областном суде.

Вынесение приговора назначено сегодня, 19 июля, на 15:00 по московскому времени.

Сообщается, что журналист свою вину не признал.

По версии следствия, Гершкович по заданию американской разведки в марте 2023 года собирал данные о работе «Уралвагонзавода», который, в том числе, занимается выпуском и ремонтом военной техники.

Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил, что обвиняемый в шпионаже журналист может быть обменян.