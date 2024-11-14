Обвинение запросило пожизненный срок заключения для основателя РДК Капустина

Прокуратура обратилась в суд с просьбой вынести заочный приговор основателю запрещенной в России и признанной террористической организацией РДК Денису Капустину* к пожизненному заключению за нападение на Брянскую область в прошлом году, сообщило РИА Новости.

Также прокуратура настаивает на пожизненном заключении для другого участника этой группы — актера Кирилла Канахина*

В результате совокупности преступлений осужденным может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, где первые 10 лет они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Кроме того, обвинение требует наложить штраф в размере 4 млн рублей на каждого фигуранта дела и удовлетворить иски на общую сумму 3,5 млн рублей.

По данным следствия, в марте 2023 года диверсионно-разведывательная группа проникла из Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.

Фигурантов обвиняют в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обращении с оружием, формировании незаконных вооруженных группировок, нарушении границы и других преступлениях.

Ранее свидетельница сообщила, что участники «Русского добровольческого корпуса»** открыли огонь по автомобилю, в котором находились школьники.

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.

**Запрещенная в России террористическая организация.