Свидетели рассказали о расстреле боевиками «РДК»* машины с брянскими школьниками

Свидетельница сообщила, что участники «Русского добровольческого корпуса»* открыли огонь по автомобилю, в котором находились школьники, как передает РИА Новости.

Судебный процесс проходит заочно по делу лидера «РДК»* Дениса Капустина и его четырех соучастников.

Женщина рассказала, что сосед отвозил ее дочь в первый класс и еще двух детей к остановке для школьного автобуса. Позже ей позвонил другой знакомый, который сообщил, что машина стоит на дороге, детей нет, а водитель убит.

В школе ей сказали, что ребята не доехали до класса. Потом женщина узнала, что по автомобилю стреляли вооруженные люди; мальчик получил ранения, а девочки успели сбежать и были подобраны жителями соседнего селения.

Суд также допрашивал вдову убитого водителя.

«Он вез деток, начали стрелять, он развернул машину, пытался спасти детей. Им сказал — падайте, они упали и спаслись, а его расстреляли», — сказала женщина.

Всего в рамках дела запланировано допросить 91 свидетеля, включая одного секретного.

Ранее сообщалось, что Россия объявила в международный розыск начальника штаба «РДК»* Александра Галанова** и участника «РДК»* Алексея Огурцова**, которые вместе с актером Кириллом Канахиным** совершили теракт против мирных жителей Брянской области.

Установлено, что Канахин** покинул Россию практически сразу после того, как была объявлена спецоперация. Актер не поддерживал ее проведение. Приехав на Украину, вступил в РДК*.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов