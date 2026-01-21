Обвиняемая в домогательствах к школьникам петербургская учительница оказалась в психушке

Петербургская учительница, оказавшаяся в центре громкого уголовного дела о домогательствах к несовершеннолетним ученикам, помещена в стационар психиатрического профиля. Как сообщают Telegram-каналы, 22‑летняя Афина Симеонидис, преподаватель английского языка и бывший классный руководитель, была госпитализирована в городскую психиатрическую больницу имени Скворцова‑Степанова.

Арест молодого педагога состоялся в декабре прошлого года после того, как двое ее 12‑летних учеников заявили о сексуальных домогательствах. Симеонидис были предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Несмотря на позицию следствия, которое ссылалось на наличие компрометирующих переписок, мать обвиняемой настаивала на невиновности дочери, утверждая, что та стала жертвой оговора.

После нескольких суток содержания в следственном изоляторе, по поручению председателя Следственного комитета России, Афина Симеонидис была отпущена под домашний арест. Однако, по последним данным, ее состояние потребовало экстренного медицинского вмешательства.

Согласно информации источников, основанием для помещения в психиатрический стационар стало подозрение на серьезное ухудшение психического здоровья обвиняемой. В настоящее время девушка находится под постоянным наблюдением врачей. Данное обстоятельство может оказать существенное влияние как на ее текущее состояние, так и на дальнейший ход следствия и возможного судебного разбирательства.

Дело Афины Симеонидис продолжает оставаться в фокусе общественного внимания, поднимая острые вопросы о границах ответственности педагогов, механизмах защиты детей и давлении, которое судебный процесс оказывает на обвиняемых.