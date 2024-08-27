Очаг произрастания дикорастущей конопли уничтожили сотрудники полиции в Воскресенске
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Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Воскресенск провели в муниципалитете оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
Так, в ходе данного рейда вблизи деревни Расловлево был выявлен очаг произрастания дикорастущих наркокультур на площади около трех с половиной гектаров.
Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали произрастающий каннабис. Общее количество уничтоженных растений составило более пятисот кустов, весом около шестидесяти килограммов.
Ранее стало известно, что в Подмосковье осудят мужчину за кражу ювелирных изделий и нападение на полицейского.