Очаг произрастания дикорастущей конопли уничтожили сотрудники полиции в Воскресенске

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Воскресенск провели в муниципалитете оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Так, в ходе данного рейда вблизи деревни Расловлево был выявлен очаг произрастания дикорастущих наркокультур на площади около трех с половиной гектаров.

Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали произрастающий каннабис. Общее количество уничтоженных растений составило более пятисот кустов, весом около шестидесяти килограммов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье осудят мужчину за кражу ювелирных изделий и нападение на полицейского.