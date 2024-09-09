Очаг произрастания дикорастущих наркокультур выявили в подмосковном Раменском

Более семисот килограммов дикорастущих наркотических культур уничтожили подмосковные полицейские, а Раменском городском округе. Об этом заявили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, вблизи деревни Строкино была обнаружена дикорастущая конопля.

Отмечается, что очаг произрастания дикорастущих наркокультур обнаружился на площади около двух гектаров. При помощи специальной техники путем скашивания, перепахивания почвы и сжигания было уничтожено более трех тысяч кустов общим весом около 700 килограммов.