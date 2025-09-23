Очередная атака на Москву: ПВО сбили еще два дрона

Москва вновь подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов.

По оперативной информации Министерства обороны Российской Федерации, средствами противовоздушной обороны были нейтрализованы еще два дрона, пытавшихся совершить налет на столицу. Соответствующее заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

Данный инцидент продолжает серию попыток атак беспилотников, фиксируемых на этой неделе. Ранее, в понедельник, градоначальник сообщал о ликвидации 15 БПЛА, а во вторник — еще двух. Таким образом, общее число уничтоженных за последние дни аппаратов увеличилось.

«Уничтожены еще два беспилотника, атаковавших Москву», — написал мэр в своем канале на платформе Max.

Глава города также добавил, что на местах падения обломков работают оперативные службы, которые проводят все необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что власти подмосковного Реутова подтвердили повреждение машин из-за атаки БПЛА.