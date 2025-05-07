Очередной американский истребитель F-18 упал в Красное море

Истребитель F/A-18 Super Hornet, дислоцировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, по всей видимости, потерпел крушение в акватории Красного моря и до настоящего времени не был поднят на поверхность, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

29 апреля пресс-служба ВМС США сообщала об инциденте, произошедшем с палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet из состава эскадрильи VFA-136, который был смыт волной с летной палубы авианосца USS Harry S. Truman и ушел под воду в Красном море.

Инсайдеры телеканала утверждают, что во время посадки очередного воздушного судна на авианосец, по предварительным данным, вышла из строя тормозная система.

Экипаж самолета, состоящий из пилота и оператора вооружения, был вынужден прибегнуть к экстренному катапультированию. Летчики получили незначительные повреждения и были оперативно доставлены на берег вертолетом поисково-спасательной службы.

В настоящее время причины инцидента выясняются. Специальная комиссия проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что истребитель рухнул в индийском регионе Джамму и Кашмир.