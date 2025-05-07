В Джамму и Кашмире разбился истребитель ВВС Индии
Истребитель рухнул в индийском регионе Джамму и Кашмир
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В индийском регионе Джамму и Кашмир рухнул истребитель. О ЧП сообщает агентство «Рейтер».
Пострадавшего пилота доставили в больницу. Каким вооруженным силам принадлежал истребитель, неизвестно.
В ночь на 7 мая ВС начали операцию «Синдур»и и атаковали девять объектов в Пакистане и подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир.
Напомним, авиакатастрофа, унесшая жизни 67 человек и произошедшая из-за столкновения военного вертолета Black Hawk с гражданским самолетом American Eagle, была спровоцирована ошибками пилотирования с обеих сторон.
Ранее сообщалось о том, что во Флориде самолет Cessna 310R упал в жилом районе Бока Ратон.