В Джамму и Кашмире разбился истребитель ВВС Индии

В индийском регионе Джамму и Кашмир рухнул истребитель. О ЧП сообщает агентство «Рейтер».

Пострадавшего пилота доставили в больницу. Каким вооруженным силам принадлежал истребитель, неизвестно.

В ночь на 7 мая ВС начали операцию «Синдур»и и атаковали девять объектов в Пакистане и подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир.

Напомним, авиакатастрофа, унесшая жизни 67 человек и произошедшая из-за столкновения военного вертолета Black Hawk с гражданским самолетом American Eagle, была спровоцирована ошибками пилотирования с обеих сторон.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде самолет Cessna 310R упал в жилом районе Бока Ратон.