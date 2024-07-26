Очередную партию груза передали из Мытищ в зону СВО

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

Очередную партию груза передали из Мытищ в зону проведения спецоперации. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, гумпомощь передал руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

В составе груза — средства радиоэлектронной борьбы и анализаторы дронов. С их помощью можно быстро находить и обеспечивать нейтрализацию вражеских беспилотников.

Как подчеркнул Гончарук, важно поддерживать военнослужащих не только на словах, но и конкретными действиями.