Очередную партию груза передали из Мытищ в зону СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Мытищи]
Очередную партию груза передали из Мытищ в зону проведения спецоперации. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, гумпомощь передал руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.
В составе груза — средства радиоэлектронной борьбы и анализаторы дронов. С их помощью можно быстро находить и обеспечивать нейтрализацию вражеских беспилотников.
Как подчеркнул Гончарук, важно поддерживать военнослужащих не только на словах, но и конкретными действиями.
«Поэтому важно, чтобы им была предоставлена необходимая техническая поддержка и средства для эффективного выполнения задач», - сказал он.