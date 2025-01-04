В Часовом Яре находились немецкие артиллеристы, сообщил РИА Новости местный житель Валерий Дорош. По его словам немцы расположились там вместе с боевым арсеналом.

«Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали: «Fire, fire» все время, когда стреляли», — сказал он.

По словам собеседника агентства, натовские орудия размещались вблизи жилых домов. Наемники передвигались на военном автомобиле Hammer, который также использовался для доставки боеприпасов к орудиям.

Часов Яр находится на территории ДНР, в 15 км западнее Артемовска. Город имеет важное стратегическое значение, так как занимает господствующую высоту, открывающую доступ к крупнейшей агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о взятии под контроль ВС РФ микрорайона «Северный» в Часовом Яре.