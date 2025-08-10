Очевидец заснял последствия падения украинского БПЛА на жилой дом в Саратове

Шокирующие кадры последствий ночной атаки украинских беспилотников появились в сети. Так, житель Саратова показал, как выглядит обычный жилой двор после попадания в многоэтажку дрона. Видео опубликовал телеграм-канал «Энгельс 24|7».

На записи четко видны выбитые стекла, поврежденные балконы и фрагменты разрушенного беспилотника, разбросанные по двору. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще несколько — получили ранения.

По информации губернатор Саратовской области Романа Бусаргина, сейчас в регионе снята угроза атаки БПЛА. Он сообщил, что после падения обломков в одном из дворов Саратова были экстренно эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Для них организован пункт временного размещения в соседней школе.

Бусаргин добавил, что от удара украинского дрона пострадали не только здания, но и припаркованные во дворе автомобили. Для их владельцев подготовлены механизмы материальной поддержки.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 украинский БПЛА.