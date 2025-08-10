Российские ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над 12 регионами

За прошедшую ночь с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) осуществили перехват украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

По официальным данным, за указанный период было уничтожено 121 воздушное средство самолетного типа, направлявшееся в сторону российских регионов.

Наибольшее количество перехватов зафиксировано над Краснодарским краем — 29 БПЛА. На Республику Крым направлялись 15 дронов, на Брянскую область — 13, а Белгородскую — 12 беспилотников. Еще по 9 и 8 БПЛА было сбито соответственно над Воронежской областью и территориями Саратовской области и Ставропольского края.

Менее интенсивные, но значимые атаки зафиксированы и в других регионах России. Так, в Калужской области сбили 7 дронов, в Тульской — 6, в Ростовской — 5, Рязанской — 4. Над акваторией Азовского моря уничтожено 2 дрона, по одному беспилотнику перехвачено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

В Минобороны подчеркнули эффективность работы систем ПВО, которым удалось предотвратить потенциально опасные последствия массированной атаки. В настоящее время проводится мониторинг ситуации на предмет возможных повреждений от обломков сбитых аппаратов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом силы ПВО уничтожили порядка 10 украинских БПЛА.