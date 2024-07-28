Очевидцы рассказали подробности атаки вражеских БПЛА на нефтебазу под Курском

В ночь на воскресенье, 28 июля, как сообщалось ранее, украинские боевые дроны беспрепятственно долетели до Курской области и смогли атаковать в деревне Полевая нефтяную базу.

Как передает Shot со ссылкой на местных жителей, около двух часов ночь раздались сразу несколько мощных взрывов в районе нефтебазы в деревне Полевая. Перед этим были слышны звуки летящих беспилотников, которые они уже выучили за последние месяцы.

«До этого был слышен характерный звук пролета БПЛА, а после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление», — приводится в публикации.

Официальной информации по атаке украинских дронов на нефтебазу в Полевой пока не поступало.