Очевидцы сообщили о массовой драке у Московской хоральной синагоги

Вечером 20 марта у Московской хоральной синагоги, расположенной недалеко от станции метро «Китай-город», произошла массовая драка. Очевидцы сообщают, что агрессивно настроенные молодые люди напали на верующих, выходивших из религиозного учреждения.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», конфликт сопровождался выкриками: «один русский на весь Китай-город» и «что происходит с русским миром?». Один из нападавших, по словам свидетелей, угрожал смертью мужчине, на котором была кипа — традиционный еврейский головной убор.

После потасовки участники нападения скрылись в сторону метро. Очевидец происшествия, пообщавшийся с пострадавшими, отметил, что причиной агрессии стал именно внешний вид верующих. Он также предположил, что инцидент может быть связан с ситуацией вокруг Ирана, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

