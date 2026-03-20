Водители, будьте внимательны: назван главный ориентир для смены шин

С приходом весны подмосковные водители все чаще задаются вопросом: когда пора менять зимнюю резину на летнюю? Автоэксперт Алексей Кошелев объяснил, что единой даты для всей страны не существует — все зависит от региона и реальных погодных условий, пишет REGIONS.

По закону, согласно техническому регламенту, зимние шины обязательны с 1 декабря по конец февраля. Для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта они должны быть установлены на всех колесах. Поменять их на летние в обязательном порядке необходимо до 1 июня.

Однако, как отметил эксперт, формально разрешено переобуваться уже с начала марта. Но лучше не торопиться и дождаться устойчивого потепления. Оптимальный ориентир — когда в течение нескольких дней, а в идеале недели, температура воздуха держится выше 5 градусов тепла, а риск гололеда практически исчезает.

Кошелев предупредил, что езда на зимней резине в плюсовую погоду требует особой осторожности. В тепле шины становятся слишком мягкими и хуже сцепляются с дорогой, из-за чего тормозной путь заметно увеличивается. Это касается как шипованных, так и нешипованных покрышек.

Помимо смены резины, весной стоит провести базовую подготовку автомобиля. Серьезные технические работы эксперт советует пока отложить, а начать с простого: тщательно вымыть машину и протереть стекла изнутри. За зиму на них образуется незаметная пленка, ухудшающая обзор и провоцирующая запотевание. А вот мыть радиаторы, по словам специалиста, пока рано — на дорогах еще остается грязь и реагенты, лучше вернуться к этому позже.