Очевидцы сообщили о пяти взрывах в районе киевского аэропорта «Жуляны»

Очевидцы рассказали о пяти взрывах в районе киевского аэропорта «Жуляны». По некоторым данным, там могут находиться позиции американского ЗРК Patriot.

26 августа Россия наносит один из самых мощных ударов возмездия по Украине. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны. Основная цель ударов — энергосистема Украины.

В Киеве произошли перебои с электричеством и водоснабжением. Энергосистемы поражены в Полтаве, Луцке и Одессе, Николаевской области, в Кривом Роге и Днепропетровске. В разных регионах отключили электричество на железнодорожной инфраструктуре, для поддержания движения вводятся резервные тепловозы.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге разрушена гостиница, в которой находились иностранные специалисты.