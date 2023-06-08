Одесситам рекомендовали не посещать пляжи из-за загрязнения моря после подрыва Каховской ГЭС
Фото: [©Евгения Новоженина/РИА Новости]
Жителям Одесской области рекомендовали воздержаться от посещения пляжей и прогулок по морскому побережью из-за загрязнения акватории Черного моря после подрыва Каховской ГЭС. Об этом предупредил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Он сообщил, что у берегов уже были обнаружены неиспользованные мины и другие боеприпасы. Также прибрежная полоса засорена обломками деревьев и зданий.
По словам Кипера, работа по очищению акватории уже началась.
Также вода из затопленных населенных пунктов может грозить инфекционными заболеваниями, так как размываются кладбища, скотомогильники, места размещения отходов.