Одесситам рекомендовали не посещать пляжи из-за загрязнения моря после подрыва Каховской ГЭС

Жителям Одесской области рекомендовали воздержаться от посещения пляжей и прогулок по морскому побережью из-за загрязнения акватории Черного моря после подрыва Каховской ГЭС. Об этом предупредил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он сообщил, что у берегов уже были обнаружены неиспользованные мины и другие боеприпасы. Также прибрежная полоса засорена обломками деревьев и зданий.

По словам Кипера, работа по очищению акватории уже началась.

Также вода из затопленных населенных пунктов может грозить инфекционными заболеваниями, так как размываются кладбища, скотомогильники, места размещения отходов.