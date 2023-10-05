Одесские власти признали свою неспособность защитить портовые инфраструктурные объекты

Они не в состоянии обеспечить рядом с портом такую систему противовоздушной обороны, которые гарантированно прикроют и сам порт, и энергетические объекты.

Сергей Братчук, представитель Одесской областной военной администрации, сделал признание. По его утверждению, власти делают все возможное, но не могут добиться стопроцентной безопасности.

«Не может быть 100%, это тоже понятно. Но сегодня все максимально для этого делается», - указал он в телеэфире на канале «Рада».

Братчук добавил, что раньше Одесский порт был заметно менее защищен. Точно так же была усилена оборона энергетических объектов, которые расположены на юге области. Он понадеялся, что администрация и другие причастные к руководству люди хорошо выучили урок, который преподали им российские военные своими ударами.