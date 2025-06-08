Прокуратура Приморья завела дело после гибели людей из-за 12-летнего «водителя»

Прокуратура Приморского края сообщила о начале расследования по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине 12-летнего мотоциклиста. В результате аварии погибли и несовершеннолетний водитель, и пешеход.

По информации, полученной от Телеграм-канала ведомства, в ночь на 7 июня в селе Новодевица Хорольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Молодой человек 2013 года рождения, управляя мотоциклом, сбил двух пешеходов. В результате аварии несовершеннолетний и один из пострадавших, 1983 года рождения, скончались.

Выяснилось, что 15-летняя девочка, которая находилась в машине вместе с водителем и была его сестрой, а также второй участник ДТП, пешеход, получили травмы и были доставлены в больницу.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — указывается в заявлении.

Ход и результаты проводимого расследования поставлены на прокурорский контроль, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с пострадавшим парализовало трассу Екатеринбург — Тюмень.