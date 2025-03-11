Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье из-за атаки БПЛА

Из-за налета украинских беспилотников на Москву и Подмосковье пострадали как минимум четыре человека. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале «Воробьев LIVE».

По его утверждению, пострадали люди, которые живут в Видном и Домодедово. Уже сейчас стало известно об одном убитом и еще трех раненых. Они проживали в городе Видное, в Ленинском городском округе, а также в селе Ям, которое расположено в Домодедово.

В Раменском обломки сбитого беспилотника рухнули на многоквартирный жилой дом, из-за чего как минимум семь квартир получили повреждения. Из них были эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей. Людей разместили в гимназии, которая расположена рядом, часть из них направилась к своим родственникам.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — указал губернатор.

Ранее уже сообщалось, что число беспилотников, сбитых за ночь над Москвой и Московской областью, возросло до 69 единиц. В целях обеспечения безопасности полетов была временно ограничена деятельность аэропортов Жуковский и Домодедово.