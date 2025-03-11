Число ликвидированных дронов ВСУ в Подмосковье выросло до 69

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что под Москвой было ликвидировано уже 69 беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что обломки одного из уничтоженных дронов стали причиной незначительных повреждений крыши жилого здания на Домодедовской улице.