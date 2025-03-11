Число ликвидированных дронов ВСУ в Подмосковье выросло до 69
Собянин: число сбитых беспилотников под Москвой увеличилось до 69
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Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что под Москвой было ликвидировано уже 69 беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что обломки одного из уничтоженных дронов стали причиной незначительных повреждений крыши жилого здания на Домодедовской улице.
По словам Собянина, на местах падения фрагментов дронов работают оперативные службы. В целях обеспечения безопасности полетов была временно ограничена деятельность аэропортов Жуковский и Домодедово.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отработали налет украинских беспилотников над территорией Рязани.