Один человек погиб из-за пожара в Якутске

Из-за пожара в офисном здании в Якутске один человек погиб, десять – пострадали. Об этом 27 октября сообщили ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«По последним данным, в результате пожара погиб один человек, еще 10 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь», – уточнил собеседник агентства.

Там же отметили, что 52 человека были спасены, 25 – эвакуированы.

Пожар в семиэтажном офисном здании столицы Якутии произошел на улице Ленина 3/1. По информации 2ГИС, помещения в этом здании арендовали 52 организации. Все, кто находился в помещениях, по данным СМИ, находились у окон в ожидании приезда пожарных, а также перелазили через них на парапет.

Площадь пожара составила 180 квадратных метра.

Ранее о крупных пожарах сообщалось из Крыма. В регионе горит сухая растительность в основном в Бахчисарайском, Симферопольском и Советском районах. Как отметили в МЧС по региону, ситуация усугубляется порывами ветра.