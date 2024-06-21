Один человек погиб при падении обломков беспилотника в Краснодаре

В Краснодаре погиб один человек при падении обломков беспилотника ВСУ. Об этом в мессенджере сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, погибшим оказался один из сотрудников котельной, куда упали обломки. Руководитель региона сообщил, что поручил главе Краснодара Евгению Наумову оказать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ночной атаке беспилотников на территорию РФ. По данным оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 114 дронов. Отмечалось, что 70 БПЛА сбиты над Крымом, 43 — над Краснодарским краем, еще один — над Волгоградским.

Кроме того, отметили в Минобороны России, в Черном море уничтожили шесть надводных беспилотников.

Как сообщил глава Краснодарского края, в результате атаки повреждены административные здания на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Северского района. Там возник пожар, который ликвидировали специалисты МЧС.

Ранее мы сообщали, что украинские солдаты начали получать от своих командиров инструкции по самоубийствам.