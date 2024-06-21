Бойцам ВСУ запрещают сдаваться в плен и разъясняют, как лучше «правильно» погибнуть во время боя. Об этом сообщил украинский пленный Юрий Водян. Его слова привели РИА Новости .

По словам военнопленного, украинцев запугивают издевательствами и пытками. Их настраивают на то, что им необходимо погибнуть в бою либо даже самостоятельно покончить с собой, лишь бы не сдаться россиянам.

«Перед заданием нам говорилась такая вещь: «Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», - указал он.

Водян рассказал, что все истории об обязательных истязаниях в плену оказались страшилками. Он встретил хорошее к себе отношение, доступную медицинскую помощь и отличное питание. Особенно пленный отметил качество еды, которая выдается военнопленным. Он даже сравнил ее с домашней пищей.

Ранее другой украинский пленный рассказал, как бойцы националистического подразделения ВСУ «Кракен» бросили его и других раненных на поле боя. Они эвакуировали исключительно своих сослуживцев, а солдат из других частей они не стали вывозить в тыл.