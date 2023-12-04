Один человек погиб при столкновении двух фур в подмосковном Пушкино
Фото: [пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
На ЦКАД в Пушкино произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.
Авария случилась на пятидесятом километре ЦКАД. По предварительным данным, там столкнулись два большегруза, ехавшие в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель одной из фур скончался на месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Можайске водитель маршрутки наехал на 99-летнюю пенсионерку, пожилая женщина была госпитализирована с травмами.