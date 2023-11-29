Пенсионерка 1924 года рождения пострадала под колесами маршрутки в Можайске

В подмосковном Можайске водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на улице Московской. Пострадавшую женщину-пешехода 1924 года рождения госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования взяла на контроль Можайская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя фуры, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на шоссе в Мытищах.