Пенсионерка 1924 года рождения пострадала под колесами маршрутки в Можайске
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
В подмосковном Можайске водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на улице Московской. Пострадавшую женщину-пешехода 1924 года рождения госпитализировали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования взяла на контроль Можайская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя фуры, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП на шоссе в Мытищах.