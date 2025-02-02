Один человек погиб в автоаварии на МКАД
В Москве в результате ДТП на МКАД погиб один человек
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На 36-м километре МКАД, перед съездом № 35А на внешней стороне дороги, произошла авария с участием нескольких транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы. В результате столкновения погиб водитель автомобиля Kia.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло, когда водитель газели врезался в стоящие на проезжей части машины Kia и Chery. В результате удара водитель легковушки Kia скончался на месте.
На данный момент сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и собрать данные о пострадавших. Из-за аварии движение на участке МКАД было затруднено.
Полиция призывает водителей проявлять предельную осторожность и соблюдать правила дорожного движения.
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