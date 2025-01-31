Названы причины гибели водителя под собственным автобусом в Кузбассе

Информация о несчастном случае появилась в соцсетях. Сибдепо подтвердил данные. Сообщалось, что 63-летний водитель вышел из автобуса, чтобы проверить тормоза. Транспортное средство скатилось на него и придавило. В СК уточнили, что до этого мужчина стал участником ДТП. Он вышел осматривать водитель после аварии. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

В ведомстве уточнили, что место происшествия осмотрено специалистами. Была назначена экспертиза, результаты которой позволят предоставить более точную информацию. Сотрудники правоохранительных органов запросили документацию предприятия, где работал трудоустроенный погибший.

«Выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СК Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Кемерове на линии заметили трамвай с пассажирами, из которого валил дым.