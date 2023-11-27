Один человек погиб во время шторма в Сочи

Во время шторма, обрушившегося на Сочи, погиб мужчина, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в соцсетях в понедельник, 27 ноября. На месте, где найдено тело, сейчас работают сотрудники регионального Следственного комитета.

«На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия», – следует из сообщения оперштаба.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за ливней была повреждена часть инфраструктуры в крупных районах города. Также были зафиксированы разрушения на федеральной территории «Сириус», которая расположена у Адлеровского района. Гражданам запрещено выходить на пляжи из-за высоких волн и сильного ветра.

В воскресенье, 26 ноября, на юг России обрушился шторм. В Крыму из-за непогоды были повреждены линии электропередач, в результате чего сотни жителей разных регионов полуострова остались без света и связи.

Синоптики спрогнозировали в Сочи ливни, смерчи и сильные порывы ветра. В соцсетях появились видео, на которых видны моменты затопления некоторых районов южного города.