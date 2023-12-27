Один человек пострадал при пожаре в квартире в Домодедово

Пожар произошел этой ночью в квартире на улице Талалихина в Домодедово, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Огонь удалось полностью ликвидировать за полчаса. К тушению привлекали семь человек и две единицы техники, уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в результате возгорания пострадал один человек. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что при пожаре в подмосковном поселке Монино спасли 33-летнюю женщину.