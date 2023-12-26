В подмосковном поселке Монино на пожаре спасли женщину

Работники 242-й, 277-й и 296-й частей учреждения «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы отличились при тушении пожара в поселке Монино (городской округ Щелково).

При тушении пожара в четырехэтажном доме оперативно эвакуировано 25 жителей. Кроме того, спасена от верной гибели 33-летняя женщина, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно покинуть здание. Огнеборцы надели на нее спасательное устройство, подключенное к дыхательному аппарату, и передали бригаде скорой помощи.

Как отметил начальник ПСЧ-277 Сергей Примеров, пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности (1 БИС), был ликвидирован в течение двух часов.