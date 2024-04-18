Прокуратура контролирует выяснение причин пожара на заводе по переработке мусора в Подмосковье

Крупный пожар произошел на территории мусороперерабатывающего завода в Видном, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Огонь распространился на площади девятьсот квадратных метров. Около одиннадцати часов дня возгорание было локализовано, уточнили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Видновская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах загорелась квартира. В этот момент в жилище находилась девятилетняя девочка, ей удалось спастись.