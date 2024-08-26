Один человек пострадал при взрыве газа в гараже в Серпухове

Взрыв газовоздушной смеси произошел в гараже в Протвино городского округа Серпухов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось накануне около четырех часов вечера. В результате у четырех гаражей разрушились стены, также обрушилась крыша на площади девяносто шесть квадратных метров. Пожара после взрыва не последовало.

К ликвидации последствий происшествия привлекали двенадцать человек и четыре единицы техники. Сегодня будут продолжены работы по разбору завалов.

В главке также уточнили, что при взрыве газа пострадал один человек, погибших нет.