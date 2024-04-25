Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками на трассе в Подмосковье

На трассе А-108 в Подмосковье накануне вечером произошла серьезная авария. Там столкнулись три большегруза, которые ехали в попутном направлении, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как уточнили в ведомстве, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одного из грузовиков. Мужчину 1973 года рождения зажало в кабине.

На место оперативно прибыли работники 311-й пожарно-спасательной части. Они стабилизировали фуру, деблокировали водителя и оказали ему первую помощь.

Затем пострадавшего передали медикам скорой помощи. С подозрением на черепно-мозговую травму водителя доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Луховицах столкнулись грузовик и легковушка, пострадали два человека.